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Испания
1867
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
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1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
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1867
Монеты Испании 1867 года
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Медь
Золотые монеты
10 эскудо 1867
Средняя цена
480 $
Продажи
0
146
4 эскудо 1867
Средняя цена
250 $
Продажи
1
525
Серебряные монеты
2 эскудо 1867
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
270 $
Продажи
1
366
1 эскудо 1867
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
100 $
Продажи
1
275
40 сентимо эскудо 1867
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
20 $
Продажи
0
106
20 сентимо эскудо 1867
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
8400 $
Продажи
0
2
10 сентимо эскудо 1867
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
5400 $
Продажи
0
2
Медные монеты
5 сентимо эскудо 1867 OM
Трёхконечные звезды
Средняя цена
90 $
Продажи
0
31
5 сентимо эскудо 1867 OM
Четырёхконечные звезды
Средняя цена
55 $
Продажи
0
36
5 сентимо эскудо 1867 OM
Семиконечные звёзды
Средняя цена
120 $
Продажи
1
53
5 сентимо эскудо 1867 OM
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
35 $
Продажи
0
95
2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM
Трёхконечные звезды
Средняя цена
95 $
Продажи
0
99
2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM
Четырёхконечные звезды
Средняя цена
30 $
Продажи
0
29
2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM
Семиконечные звёзды
Средняя цена
110 $
Продажи
0
22
2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
30 $
Продажи
0
52
1 сентимо эскудо 1867
Трёхконечные звезды. Без OM
Средняя цена
80 $
Продажи
0
35
1 сентимо эскудо 1867
Восьмиконечные звёзды. Без OM
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
9
1 сентимо эскудо 1867 OM
Трёхконечные звезды
Средняя цена
40 $
Продажи
0
59
1 сентимо эскудо 1867 OM
Четырёхконечные звезды
Средняя цена
35 $
Продажи
0
41
1 сентимо эскудо 1867 OM
Семиконечные звёзды
Средняя цена
35 $
Продажи
0
18
1 сентимо эскудо 1867 OM
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
30 $
Продажи
0
67
1/2 сентимо эскудо 1867 OM
Трёхконечные звезды
Средняя цена
35 $
Продажи
0
63
1/2 сентимо эскудо 1867 OM
Четырёхконечные звезды
Средняя цена
50 $
Продажи
0
25
1/2 сентимо эскудо 1867 OM
Семиконечные звёзды
Средняя цена
50 $
Продажи
0
32
1/2 сентимо эскудо 1867 OM
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
35 $
Продажи
0
80
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Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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