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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1867 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 эскудо 1867
Средняя цена 480 $
Продажи
0 146
Аверс
Реверс
4 эскудо 1867
Средняя цена 250 $
Продажи
1 525

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 эскудо 1867 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 270 $
Продажи
1 366
Аверс
Реверс
1 эскудо 1867 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 100 $
Продажи
1 275
Аверс
Реверс
40 сентимо эскудо 1867 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 20 $
Продажи
0 106
Аверс
Реверс
20 сентимо эскудо 1867 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 8400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 сентимо эскудо 1867 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 сентимо эскудо 1867 OM Трёхконечные звезды
Средняя цена 90 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
5 сентимо эскудо 1867 OM Четырёхконечные звезды
Средняя цена 55 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
5 сентимо эскудо 1867 OM Семиконечные звёзды
Средняя цена 120 $
Продажи
1 53
Аверс
Реверс
5 сентимо эскудо 1867 OM Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 35 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM Трёхконечные звезды
Средняя цена 95 $
Продажи
0 99
Аверс
Реверс
2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM Четырёхконечные звезды
Средняя цена 30 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM Семиконечные звёзды
Средняя цена 110 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 30 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
1 сентимо эскудо 1867 Трёхконечные звезды. Без OM
Средняя цена 80 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 сентимо эскудо 1867 Восьмиконечные звёзды. Без OM
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 сентимо эскудо 1867 OM Трёхконечные звезды
Средняя цена 40 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
1 сентимо эскудо 1867 OM Четырёхконечные звезды
Средняя цена 35 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 сентимо эскудо 1867 OM Семиконечные звёзды
Средняя цена 35 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 сентимо эскудо 1867 OM Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 30 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
1/2 сентимо эскудо 1867 OM Трёхконечные звезды
Средняя цена 35 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
1/2 сентимо эскудо 1867 OM Четырёхконечные звезды
Средняя цена 50 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1/2 сентимо эскудо 1867 OM Семиконечные звёзды
Средняя цена 50 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1/2 сентимо эскудо 1867 OM Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 35 $
Продажи
0 80
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