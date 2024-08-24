Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1867 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (366)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1867 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3895 проданному на аукционе Auction World за 880000 JPY. Торги состоялись 20 октября 2018.
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