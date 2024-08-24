Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 сентимо эскудо 1867 года OM. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Семиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 492 проданному на аукционе ibercoin за 120 EUR. Торги состоялись 29 марта 2012.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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