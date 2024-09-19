Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 сентимо эскудо 1867 года OM. Трёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Трёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Трёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2879 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 88 EUR. Торги состоялись 27 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 16 августа 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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