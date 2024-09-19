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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 сентимо эскудо 1867 года OM. Трёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Трёхконечные звезды

Аверс монеты - 1/2 сентимо эскудо 1867 года OM Трёхконечные звезды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1/2 сентимо эскудо 1867 года OM Трёхконечные звезды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1/2 сентимо эскудо
  • Год 1867
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Трёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2879 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 88 EUR. Торги состоялись 27 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Stephen Album - August 16, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 16 августа 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 сентимо эскудо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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