Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 1/2 сентимо эскудо 1867 года OM. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 1/2 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Восьмиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 200 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
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Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
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