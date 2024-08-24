Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Медные монеты 2 1/2 сентимо эскудо Изабеллы II - Испания
2 1/2 сентимо эскудо 1865-1868
Год Знак Описание Продажи Продажи1865 Шестиконечные звёзды. Без OM 0 61866 Четырёхконечные звезды. Без OM 0 61866 Восьмиконечные звёзды. Без OM 0 611866 OM Четырёхконечные звезды 0 101866 OM Восьмиконечные звёзды 0 251867 OM Трёхконечные звезды 0 991867 OM Четырёхконечные звезды 0 291867 OM Семиконечные звёзды 0 221867 OM Восьмиконечные звёзды 0 521868 OM Трёхконечные звезды 0 931868 OM Четырёхконечные звезды 0 561868 OM Семиконечные звёзды 0 481868 OM Восьмиконечные звёзды 0 85
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