Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 1/2 сентимо эскудо 1867 года OM. Трёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Трёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 1/2 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Трёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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