Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 1/2 сентимо эскудо 1867 года OM. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 1/2 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Семиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 23 июля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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