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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 1/2 сентимо эскудо 1867 года OM. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 2 1/2 сентимо эскудо 1867 года OM Семиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 1/2 сентимо эскудо 1867 года OM Семиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 1/2 сентимо эскудо
  • Год 1867
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Семиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 354 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Heritage - February 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Hess Divo - July 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 июля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 сентимо эскудо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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