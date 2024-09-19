Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 1/2 сентимо эскудо 1868 года OM. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 2 1/2 сентимо эскудо 1868 года OM Семиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 1/2 сентимо эскудо 1868 года OM Семиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 1/2 сентимо эскудо
  • Год 1868
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Семиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1923 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 75 EUR. Торги состоялись 18 октября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (13)
  • Cayón (6)
  • CoinsNB (2)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (9)
  • ibercoin (9)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (6)
  • WAG (1)
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - March 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - December 18, 2019
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - September 26, 2019
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - April 3, 2019
Продавец ibercoin
Дата 3 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 1/2 сентимо эскудо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1868 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 2 1/2 сентимо эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск