Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 1/2 сентимо эскудо 1868 года OM. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 1/2 сентимо эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Семиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1923 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 75 EUR. Торги состоялись 18 октября 2017.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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