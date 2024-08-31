Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 1/2 сентимо эскудо 1868 года OM. Трёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Трёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 1/2 сентимо эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Трёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3173 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 190 EUR. Торги состоялись 23 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
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Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
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Дата 20 апреля 2021
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Дата 20 апреля 2021
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
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Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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