Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 1/2 сентимо эскудо 1866 года OM. Четырёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Четырёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 1/2 сентимо эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 сентимо эскудо 1866 года со знаком OM. Четырёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 904 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (6)
- Cayón (2)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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