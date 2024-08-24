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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 1/2 сентимо эскудо 1866 года OM. Четырёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Четырёхконечные звезды

Аверс монеты - 2 1/2 сентимо эскудо 1866 года OM Четырёхконечные звезды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 1/2 сентимо эскудо 1866 года OM Четырёхконечные звезды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 1/2 сентимо эскудо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 сентимо эскудо 1866 года со знаком OM. Четырёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 904 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (2)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Tauler & Fau - July 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 сентимо эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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