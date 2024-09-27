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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 1/2 сентимо эскудо 1866 года. Четырёхконечные звезды. Без OM (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Четырёхконечные звезды. Без OM

Аверс монеты - 2 1/2 сентимо эскудо 1866 года Четырёхконечные звезды Без OM - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 1/2 сентимо эскудо 1866 года Четырёхконечные звезды Без OM - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 1/2 сентимо эскудо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 сентимо эскудо 1866 года. Четырёхконечные звезды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2600 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Numisma - Portugal (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Numisma - Portugal - June 22, 2022
Продавец Numisma - Portugal
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Numisma - Portugal - October 23, 2019
Продавец Numisma - Portugal
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 сентимо эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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