Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 1/2 сентимо эскудо 1868 года OM. Четырёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Четырёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 1/2 сентимо эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Четырёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 353 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2021
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Цена
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Где продать?
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