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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 1/2 сентимо эскудо 1866 года OM. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 2 1/2 сентимо эскудо 1866 года OM Восьмиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 1/2 сентимо эскудо 1866 года OM Восьмиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 1/2 сентимо эскудо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 сентимо эскудо 1866 года со знаком OM. Восьмиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 130 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (2)
  • CoinsNB (1)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (4)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Soler y Llach - May 14, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 14 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность F
Цена
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе ibercoin - June 28, 2012
Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 сентимо эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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