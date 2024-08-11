Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 1/2 сентимо эскудо 1866 года OM. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 1/2 сентимо эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 сентимо эскудо 1866 года со знаком OM. Восьмиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 130 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (9)
- Cayón (2)
- CoinsNB (1)
- HERVERA (2)
- ibercoin (4)
- Monedalia.es (1)
- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (4)
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 1/2 сентимо эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск