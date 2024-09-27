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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 1/2 сентимо эскудо 1866 года. Восьмиконечные звёзды. Без OM (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды. Без OM

Аверс монеты - 2 1/2 сентимо эскудо 1866 года Восьмиконечные звёзды Без OM - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 1/2 сентимо эскудо 1866 года Восьмиконечные звёзды Без OM - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 1/2 сентимо эскудо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 сентимо эскудо 1866 года. Восьмиконечные звёзды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1919 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 18 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - September 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 сентимо эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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