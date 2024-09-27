Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 1/2 сентимо эскудо 1866 года. Восьмиконечные звёзды. Без OM (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды. Без OM
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 1/2 сентимо эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 сентимо эскудо 1866 года. Восьмиконечные звёзды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1919 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 18 октября 2017.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
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Дата 20 сентября 2022
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Дата 6 июля 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 14 сентября 2021
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Дата 31 мая 2021
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Дата 29 января 2021
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Дата 20 января 2021
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Дата 15 декабря 2020
Сохранность XF
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Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
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Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
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Дата 6 февраля 2019
Сохранность MS65 BN NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
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Где продать?
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