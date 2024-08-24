Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 1/2 сентимо эскудо 1867 года OM. Четырёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Четырёхконечные звезды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 1/2 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Четырёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88208 проданному на аукционе Cayón Subastas за 140 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Дата 17 октября 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 22 февраля 2022
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Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
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Дата 18 октября 2021
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Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Дата 29 января 2021
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Дата 20 января 2021
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Дата 3 марта 2020
Сохранность XF
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Дата 11 декабря 2018
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Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
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Где продать?
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