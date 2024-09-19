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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1867 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 1 эскудо 1867 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 эскудо 1867 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1867
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (275)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1867 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 35313 проданному на аукционе Heritage Auctions за 705 USD. Торги состоялись 12 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 1 эскудо 1867 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 1 эскудо 1867 на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
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Дата 17 октября 2023
Сохранность F
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
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Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
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Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
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Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
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Дата 18 апреля 2023
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
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Дата 22 марта 2023
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Испания 1 эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
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Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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