Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 эскудо 1867 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (275)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1867 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 35313 проданному на аукционе Heritage Auctions за 705 USD. Торги состоялись 12 января 2016.
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