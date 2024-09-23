Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 сентимо эскудо 1867 года OM. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Семиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3265 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2018.
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Дата 14 января 2020
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Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность MS65 BN NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Дата 28 апреля 2016
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Дата 29 октября 2015
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Дата 22 октября 2013
Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2011
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Где продать?
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