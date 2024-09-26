Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 сентимо эскудо 1867 года OM. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Восьмиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1419 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 100 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2009.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность MS66 NN Coins
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Дата 6 июля 2021
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Дата 2 июня 2021
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Дата 31 мая 2021
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Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
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Дата 16 февраля 2021
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
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Дата 14 января 2020
Сохранность XF
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