Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо эскудо 1867 года OM. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Семиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
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Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
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Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 BN NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность XF
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Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
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