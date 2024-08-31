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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 сентимо эскудо 1867 года OM. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 5 сентимо эскудо 1867 года OM Семиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 5 сентимо эскудо 1867 года OM Семиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 5 сентимо эскудо
  • Год 1867
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Семиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 365 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

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Сохранность (слабы)
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Artemide Aste - September 1, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 сентимо эскудо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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