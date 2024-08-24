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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 5 сентимо эскудо Изабеллы II - Испания

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5 сентимо эскудо 1865-1868

Год Знак Описание Продажи Продажи
1865 Шестиконечные звёзды. Без OM 0 81866 Четырёхконечные звезды. Без OM 0 141866 Восьмиконечные звёзды. Без OM 0 911866 OM Трёхконечные звезды 0 651867 OM Трёхконечные звезды 0 311867 OM Четырёхконечные звезды 0 361867 OM Семиконечные звёзды 1 531867 OM Восьмиконечные звёзды 0 951868 OM Трёхконечные звезды 0 251868 OM Четырёхконечные звезды 0 631868 OM Семиконечные звёзды 0 431868 OM Восьмиконечные звёзды 0 194
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