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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 сентимо эскудо 1868 года OM. Четырёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Четырёхконечные звезды

Аверс монеты - 5 сентимо эскудо 1868 года OM Четырёхконечные звезды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 5 сентимо эскудо 1868 года OM Четырёхконечные звезды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 5 сентимо эскудо
  • Год 1868
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Четырёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • VL Nummus (3)
Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 сентимо эскудо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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