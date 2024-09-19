Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо эскудо 1868 года OM. Четырёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Четырёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Четырёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Дата 20 июля 2023
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Дата 27 апреля 2023
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Дата 18 апреля 2023
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Дата 18 октября 2022
Сохранность AU
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 18 октября 2021
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Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
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Дата 18 февраля 2021
Сохранность XF
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Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
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Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
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Где продать?
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