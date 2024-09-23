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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 сентимо эскудо 1868 года OM. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 5 сентимо эскудо 1868 года OM Семиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 5 сентимо эскудо 1868 года OM Семиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 5 сентимо эскудо
  • Год 1868
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Семиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 180 EUR. Торги состоялись 7 мая 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (12)
  • Cayón (6)
  • CoinsNB (2)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (6)
  • ibercoin (6)
  • Soler y Llach (6)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - September 26, 2019
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - April 3, 2019
Продавец ibercoin
Дата 3 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - October 3, 2018
Продавец ibercoin
Дата 3 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Soler y Llach - May 3, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 сентимо эскудо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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