Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо эскудо 1865 года "Тип 1865-1868". Шестиконечные звёзды. Без OM (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды. Без OM
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо эскудо
- Год 1865
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо эскудо 1865 года. Шестиконечные звёзды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 12 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
2360 $
Цена в валюте аукциона 2086 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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