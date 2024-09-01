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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 сентимо эскудо 1865 года "Тип 1865-1868". Шестиконечные звёзды. Без OM (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды. Без OM

Аверс монеты - 5 сентимо эскудо 1865 года "Тип 1865-1868" Шестиконечные звёзды Без OM - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 5 сентимо эскудо 1865 года "Тип 1865-1868" Шестиконечные звёзды Без OM - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 5 сентимо эскудо
  • Год 1865
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо эскудо 1865 года. Шестиконечные звёзды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 389 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 12 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 5 сентимо эскудо 1865 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
2496 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Испания 5 сентимо эскудо 1865 на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
2360 $
Цена в валюте аукциона 2086 EUR
Испания 5 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1865 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 сентимо эскудо 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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