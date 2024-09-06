Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо эскудо 1866 года OM. Трёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Трёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо эскудо 1866 года со знаком OM. Трёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 23 мая 2023
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Дата 17 октября 2022
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Дата 6 июля 2022
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Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
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Дата 6 июля 2021
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Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Дата 20 января 2021
Сохранность VF
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Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
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Дата 3 ноября 2020
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Дата 12 февраля 2020
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Дата 14 января 2020
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Дата 4 декабря 2019
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Дата 18 октября 2019
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