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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 сентимо эскудо 1866 года. Четырёхконечные звезды. Без OM (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Четырёхконечные звезды. Без OM

Аверс монеты - 5 сентимо эскудо 1866 года Четырёхконечные звезды Без OM - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 5 сентимо эскудо 1866 года Четырёхконечные звезды Без OM - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 5 сентимо эскудо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо эскудо 1866 года. Четырёхконечные звезды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (2)
  • CoinsNB (1)
  • ibercoin (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 5 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 5 сентимо эскудо 1866 на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 5 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 5 сентимо эскудо 1866 на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1866 на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность F
Цена
Испания 5 сентимо эскудо 1866 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1866 на аукционе Numismática Leilões - December 17, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 5 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - April 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1866 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
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Испания 5 сентимо эскудо 1866 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 сентимо эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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