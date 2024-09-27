Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо эскудо 1866 года. Четырёхконечные звезды. Без OM (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Четырёхконечные звезды. Без OM
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо эскудо 1866 года. Четырёхконечные звезды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.
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Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
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Где продать?
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