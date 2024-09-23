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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 сентимо эскудо 1867 года OM. Трёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Трёхконечные звезды

Аверс монеты - 5 сентимо эскудо 1867 года OM Трёхконечные звезды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 5 сентимо эскудо 1867 года OM Трёхконечные звезды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 5 сентимо эскудо
  • Год 1867
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Трёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 300 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (5)
Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Heritage - January 17, 2018
Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 сентимо эскудо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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