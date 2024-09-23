Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо эскудо 1867 года OM. Трёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Трёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Трёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 300 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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