Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо эскудо 1867 года OM. Четырёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Четырёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Четырёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 140 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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