Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо эскудо 1868 года OM. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (194) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Восьмиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1700 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.
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