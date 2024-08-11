Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо эскудо 1867 года OM. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Восьмиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 280 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.
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Сохранность (слабы)
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Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 25 ноября 2022
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Сохранность Нет оценки
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Дата 21 апреля 2022
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Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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