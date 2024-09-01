Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 сентимо эскудо 1866 года. Восьмиконечные звёзды. Без OM (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды. Без OM
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 12 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 5 сентимо эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 сентимо эскудо 1866 года. Восьмиконечные звёзды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 394 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Дата 15 ноября 2023
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Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 29 ноября 2022
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Сохранность AU55 BN NGC
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Дата 15 ноября 2022
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Дата 17 октября 2022
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Дата 10 сентября 2022
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Дата 6 июля 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 17 декабря 2021
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 14 октября 2021
Сохранность MS62 RB NGC
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Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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