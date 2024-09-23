Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 эскудо 1867 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (146)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 эскудо 1867 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 4108 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 9 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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