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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 эскудо 1867 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 10 эскудо 1867 года - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 эскудо 1867 года - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,5 гр
  • Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 эскудо
  • Год 1867
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (146)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 эскудо 1867 года. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 4108 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 9 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Heritage - August 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Heritage - March 14, 2024
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Heritage - April 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Silicua Coins - July 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Münzenonline - April 8, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Cayón - October 26, 2021
Продавец Cayón
Дата 26 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Stack's - October 14, 2021
Испания 10 эскудо 1867 на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 эскудо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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