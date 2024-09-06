Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 сентимо эскудо 1867 года OM. Четырёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Четырёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Четырёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 85 EUR. Торги состоялись 25 октября 2011.
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Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 17 января 2023
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 9 апреля 2021
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Где продать?
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