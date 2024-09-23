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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 сентимо эскудо 1867 года. Восьмиконечные звёзды. Без OM (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды. Без OM

Аверс монеты - 1 сентимо эскудо 1867 года Восьмиконечные звёзды Без OM - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 сентимо эскудо 1867 года Восьмиконечные звёзды Без OM - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 сентимо эскудо
  • Год 1867
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1867 года. Восьмиконечные звёзды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2400 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • HERVERA (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
308 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Tauler & Fau - November 30, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность AU
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 сентимо эскудо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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