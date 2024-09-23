Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 сентимо эскудо 1867 года. Восьмиконечные звёзды. Без OM (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды. Без OM
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1867 года. Восьмиконечные звёзды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2400 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (4)
- HERVERA (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
308 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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