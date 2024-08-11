Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 сентимо эскудо 1867 года. Трёхконечные звезды. Без OM (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Трёхконечные звезды. Без OM
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1867 года. Трёхконечные звезды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
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