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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 сентимо эскудо 1867 года. Трёхконечные звезды. Без OM (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Трёхконечные звезды. Без OM

Аверс монеты - 1 сентимо эскудо 1867 года Трёхконечные звезды Без OM - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 сентимо эскудо 1867 года Трёхконечные звезды Без OM - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 сентимо эскудо
  • Год 1867
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1867 года. Трёхконечные звезды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Silicua Coins - May 20, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 20 мая 2020
Сохранность VF35 NN Coins
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Silicua Coins - February 4, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 4 февраля 2020
Сохранность VF35 NN Coins
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Silicua Coins - October 3, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 3 октября 2019
Сохранность VF35 NN Coins
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 сентимо эскудо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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