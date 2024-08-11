Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 сентимо эскудо 1867 года OM. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Восьмиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 140 EUR. Торги состоялись 20 января 2021.
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Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 18 февраля 2024
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Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
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Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
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Дата 15 ноября 2022
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Дата 17 октября 2022
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Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Дата 29 апреля 2022
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Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
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Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
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Дата 14 октября 2021
Сохранность MS63 RB NGC
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Дата 27 августа 2021
Сохранность MS65 NN Coins
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность XF
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Где продать?
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