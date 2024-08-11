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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 сентимо эскудо 1867 года OM. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 1/2 сентимо эскудо 1867 года OM Восьмиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1/2 сентимо эскудо 1867 года OM Восьмиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1/2 сентимо эскудо
  • Год 1867
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Восьмиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 140 EUR. Торги состоялись 20 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность AU
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Silicua Coins - April 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Stack's - October 14, 2021
Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Silicua Coins - August 27, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 27 августа 2021
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 сентимо эскудо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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