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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 сентимо эскудо 1867 года OM. Трёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Трёхконечные звезды

Аверс монеты - 1 сентимо эскудо 1867 года OM Трёхконечные звезды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 сентимо эскудо 1867 года OM Трёхконечные звезды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 сентимо эскудо
  • Год 1867
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Трёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Jesús Vico за 125 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Silicua Coins - October 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Silicua Coins - July 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность MS63 NN Coins
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Stephen Album - August 16, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 16 августа 2021
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1867 OM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 1 сентимо эскудо 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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