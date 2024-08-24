Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 сентимо эскудо 1867 года OM. Трёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Трёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 сентимо эскудо
- Год 1867
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1867 года со знаком OM. Трёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Jesús Vico за 125 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 28 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
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Дата 29 июля 2022
Сохранность MS63 NN Coins
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Stephen Album
Дата 16 августа 2021
Сохранность MS65 BN PCGS
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Где продать?
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