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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 сентимо эскудо 1866 года OM. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 1/2 сентимо эскудо 1866 года OM Восьмиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1/2 сентимо эскудо 1866 года OM Восьмиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1/2 сентимо эскудо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 сентимо эскудо 1866 года со знаком OM. Восьмиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 33525 проданному на аукционе Heritage Auctions за 141 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (18)
Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Silicua Coins - March 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Heritage - December 2, 2021
Продавец Heritage
Дата 2 декабря 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 сентимо эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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