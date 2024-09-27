Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 сентимо эскудо 1868 года OM. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 сентимо эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Восьмиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 130 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS63 NN Coins
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Дата 24 октября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
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Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 20 октября 2023
Сохранность UNC
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Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Дата 26 августа 2022
Сохранность MS65 NN Coins
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Дата 8 августа 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
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Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 30 мая 2022
Сохранность XF
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Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
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