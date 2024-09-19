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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 сентимо эскудо 1866 года OM. Четырёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Четырёхконечные звезды

Аверс монеты - 1/2 сентимо эскудо 1866 года OM Четырёхконечные звезды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1/2 сентимо эскудо 1866 года OM Четырёхконечные звезды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1/2 сентимо эскудо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 сентимо эскудо 1866 года со знаком OM. Четырёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе ibercoin - April 28, 2021
Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе ibercoin - June 27, 2018
Продавец ibercoin
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Bertolami - June 18, 2015
Продавец Bertolami
Дата 18 июня 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе Soler y Llach - May 14, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 14 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 OM на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 сентимо эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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