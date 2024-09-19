Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 сентимо эскудо 1866 года OM. Четырёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Четырёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 сентимо эскудо
- Год 1866
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 сентимо эскудо 1866 года со знаком OM. Четырёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Дата 20 сентября 2022
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Дата 28 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2019
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Дата 6 февраля 2019
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Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
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Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
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Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Дата 10 марта 2016
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Дата 29 октября 2015
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Дата 3 декабря 2014
Сохранность XF
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Где продать?
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