Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 сентимо эскудо 1868 года OM. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 1/2 сентимо эскудо 1868 года OM Семиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1/2 сентимо эскудо 1868 года OM Семиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1/2 сентимо эскудо
  • Год 1868
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Семиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 4003 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 80 EUR. Торги состоялись 26 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (28)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (6)
  • CoinsNB (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (9)
  • ibercoin (5)
  • Katz (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Naumann (3)
  • Silicua Coins (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (18)
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Naumann - June 5, 2022
Продавец Naumann
Дата 5 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Silicua Coins - April 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Naumann - April 3, 2022
Продавец Naumann
Дата 3 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Naumann - February 6, 2022
Продавец Naumann
Дата 6 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Silicua Coins - December 17, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 сентимо эскудо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1868 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 1/2 сентимо эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск