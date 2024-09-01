Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 сентимо эскудо 1868 года OM. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 сентимо эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Семиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 4003 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 80 EUR. Торги состоялись 26 октября 2011.
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