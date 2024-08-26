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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 сентимо эскудо 1866 года. Восьмиконечные звёзды. Без OM (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды. Без OM

Аверс монеты - 1/2 сентимо эскудо 1866 года Восьмиконечные звёзды Без OM - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1/2 сентимо эскудо 1866 года Восьмиконечные звёзды Без OM - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,25 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1/2 сентимо эскудо
  • Год 1866
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 сентимо эскудо 1866 года. Восьмиконечные звёзды. Без OM. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5000 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
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Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
5456 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Испания 1/2 сентимо эскудо 1866 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 сентимо эскудо 1866 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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