Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 сентимо эскудо 1868 года OM. Трёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Трёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 сентимо эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Трёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3161 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 170 EUR. Торги состоялись 23 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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