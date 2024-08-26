Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 сентимо эскудо 1868 года OM. Четырёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Четырёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,25 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 сентимо эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Четырёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе ibercoin за 120 EUR. Торги состоялись 29 марта 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS63 NN Coins
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность MS63 NN Coins
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS65 NN Coins
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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