Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 сентимо эскудо 1868 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,810)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0781 oz) 2,43 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 сентимо эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 сентимо эскудо 1868 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1138 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 330 EUR. Торги состоялись 23 октября 2013.
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Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
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Дата 18 января 2022
Сохранность F
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Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
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Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
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Дата 20 января 2021
Сохранность VF
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Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
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Дата 12 февраля 2020
Сохранность F
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Дата 19 ноября 2019
Сохранность F
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Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
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Дата 16 января 2019
Сохранность MS64 NGC
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