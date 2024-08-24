Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 сентимо эскудо 1868 года OM. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 сентимо эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (120) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Восьмиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3162 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 260 EUR. Торги состоялись 23 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность MS64 NN Coins
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
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Где продать?
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