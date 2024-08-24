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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 сентимо эскудо 1868 года OM. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 1 сентимо эскудо 1868 года OM Восьмиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 сентимо эскудо 1868 года OM Восьмиконечные звёзды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 сентимо эскудо
  • Год 1868
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (120) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Восьмиконечные звёзды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3162 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 260 EUR. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность XF
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Silicua Coins - July 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Silicua Coins - April 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Silicua Coins - April 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 сентимо эскудо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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