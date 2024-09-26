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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 эскудо 1868 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 1 эскудо 1868 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 эскудо 1868 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1868
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (153)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 эскудо 1868 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2800 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 1 эскудо 1868 на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
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Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Испания 1 эскудо 1868 на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
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Где купить?
Испания 1 эскудо 1868 на аукционе Al Sur del Mundo - August 11, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 11 августа 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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