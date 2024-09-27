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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 сентимо эскудо 1868 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 10 сентимо эскудо 1868 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 сентимо эскудо 1868 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,810)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0391 oz) 1,215 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 сентимо эскудо
  • Год 1868
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо эскудо 1868 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 961 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 250 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Silicua Coins - March 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Stephen Album - January 23, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 10 сентимо эскудо 1868 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 сентимо эскудо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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