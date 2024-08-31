Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1868 года "Тип 1865-1868". Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (148)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1868 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 966 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 7000 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
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