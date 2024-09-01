Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 сентимо эскудо 1868 года OM. Трёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Трёхконечные звезды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 сентимо эскудо
- Год 1868
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Трёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 80 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2014.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
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Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
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Дата 29 января 2021
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Дата 20 января 2021
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
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Дата 12 мая 2020
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Дата 16 ноября 2017
Сохранность XF
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Дата 26 октября 2017
Сохранность UNC
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Дата 25 октября 2017
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Дата 19 сентября 2017
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Где продать?
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