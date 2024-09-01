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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 сентимо эскудо 1868 года OM. Трёхконечные звезды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Трёхконечные звезды

Аверс монеты - 1 сентимо эскудо 1868 года OM Трёхконечные звезды - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 сентимо эскудо 1868 года OM Трёхконечные звезды - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 сентимо эскудо
  • Год 1868
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 сентимо эскудо 1868 года со знаком OM. Трёхконечные звезды. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 80 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2014.

Сохранность
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  • Cayón (5)
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  • Jesús Vico (1)
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  • Tauler & Fau (5)
Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Jesús Vico - November 16, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 16 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Soler y Llach - October 25, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Soler y Llach - September 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 сентимо эскудо 1868 OM на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 сентимо эскудо 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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